Europei di nuoto, Paltrinieri in finale nei 1500: l’oro lo aspetta

E’ atteso in finale nei 1500 stile Greg. Ha ritrovato la forma l’argento olimpico negli 800 metri e il campione europeo in carica nella competizione in vasca corta. Nel 2019 conquistò il podio in modo determinato e perentorio. Oggi pomeriggio Paltrinieri si gioca di nuovo l’oro, con la possibilità di prendersi una rivincita sul primo posto perso agli Europei di maggio e ai Giochi di Tokyo. certamente, gli Europei di Kazan hanno delle diversità in confronto agli eventi citati, ma i 1500 sono sostanzialmente quelli.

Dopo la mononucleosi avuta e le Olimpiadi disputate in sordina, ma con medaglia anche nel fondo della 10 km (un bronzo prezioso) l’azzurro più importante dell’Italnuoto è atteso al varco dell’oro europeo.

(foto@DeepBlueMedia)

