Finals di Torino, si allontana il sogno per Sinner: Hurkacz allunga nel ranking

Hubert Hurkacz si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 1000 di Parigi-Bercy, conquistando così altri punti nella speciale classifica per le Atp Finals di Torino e aumentando il vantaggio su Jannik Sinner.

Ora il polacco (3.135 punti) è ottavo, con 120 punti di vantaggio sull’altoatesino (3.015), che resta nono, quindi al momento fuori dai ‘magnifici otto’ che si sfideranno al Palasport olimpico dal 14 al 21 novembre prossimi.

Hurkacz (n.24 al mondo) ha battuto in tre set (4-5, 7-5, 6-2) il tedesco Dominik Koepfer (n.58 nel ranking) e sfiderà ai quarti l’australiano James Duckworth (n.55 Atp).

Sinner ieri è stato eliminato al torneo parigino dal 18enne spagnolo Alcaraz. La prossima settimana si assegneranno gli ultimi 250 punti della stagione, con il 20enne di Sesto Pusteria che dovrà sperare in un’eliminazione precoce dei suoi diretti rivali per giocarsi il tutto per tutto nel torneo Atp di Stoccolma. (Ansa).

(foto@Federtennis/Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport