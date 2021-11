Giallo sul Tevere, spunta un cadavere all’altezza di Ponte Milvio

Roma – Sono stati alcuni passanti a notare, nelle prime ore di oggi, un corpo galleggiare sul Tevere all’altezza di Ponte Milvio e hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati in breve la Polizia i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Sembra però che il recupero del cadavere non sia stato facile in quanto trasportato dalla corrente. E’ stata creata una sorta di barriera per fermare il corpo e riuscire nelle operazioni di recupero, all’altezza di Ponte Duca d’Aosta.

L’uomo indossava una tuta da ginnastica, ma non le scarpe e apparentemente di età compresa tra i 30 e i 35 anni. Gli inquirenti stanno indagando per dargli un nome.

Resta comunque il giallo sulle cause della morte. L’autopsia disposta dal magistrato di turno dovrebbe iniziare a fare risposte sull’accaduto.

