La cantante di Ladispoli Arianna Petruzzi sul palco di Area Sanremo 2021

Terzo anno consecutivo ad Area Sanremo per Arianna Petruzzi. La giovane cantante di Ladispoli presenta “Che Meraviglia”, brano allegro che racchiude alcune istantanee sulle cose semplici della vita.

Arianna è carica anche per questa nuova avventura dopo essersi esibita lo scorso settembre al teatro Ariston di Sanremo per Sanremo Rock & Trend (leggi qui), accompagnata al pianoforte dal papà Luigi e a Milano per KNTNR, partner di Area Sanremo 2021.

(Il Faro online)