Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione atlantica che mercoledì sta attraversando gran parte d’Italia, in particolare le regioni centro-settentrionali, sarà accompagnata da una saccatura depressionaria che si incanalerà sul Mediterraneo centro-occidentale e manterrà attive condizioni di instabilità anche nella seconda parte della settimana su alcune delle nostre regioni. Contemporaneamente dal medio Atlantico cercherà di rimontare un campo anticiclonico, ma non riuscirà ad espandersi verso l’Europa centrale, con l’Italia che rimarrà invece preda degli effetti della circolazione di bassa pressione che si scaverà tra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa, responsabile di episodi di instabilità autunnale soprattutto al Centro-Sud. Ecco nel dettagli l’evoluzione prevista fino a venerdì:

METEO GIOVEDÌ 04 NOVEMBRE. La perturbazione giunta mercoledì si attarderà in avvio di giornata tra alta Lombardia e alto Triveneto dando luogo a qualche pioggia o rovescio in graduale attenuazione, oltre che a residue nevicate sulle Alpi centro-orientali oltre i 1000/1100m. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi e subentreranno schiarite sempre più ampie, che avranno già conquistato il Nordovest sin dal mattino, così come il resto del Nord Italia. Iniziali condizioni più instabili su basso Lazio, Umbria ed Abruzzo con piogge e rovesci sparsi e neve sull’Appennino dai 1800m, ma entro sera i fenomeni si attenueranno lasciando spazio a parziali schiarite; più soleggiato invece sul resto del Centro. Qualche pioggia sul nord della Sardegna, più soleggiato sul resto dell’isola così come al Sud, salvo addensamenti e qualche pioggia sull’alta Campania. Venti tesi in prevalenza da sudovest, da sud su Ionio e basso Adriatico, anche forti. Temperature in aumento al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: umide correnti atlantiche continuano a influenzare l’area Tirrenica, in particolare tra notte e mattino con rovesci e locali temporali specie sul Lazio e parte dell’Umbria. Tendenza a miglioramento sulla Toscana dal mattino, con instabilità a tratti nel pomeriggio ancora sui settori Umbri, e basso Lazio, e residui spunti piovosi su aretino. Migliora ovunque entro sera. Venti moderati da Sudovest, con rinforzi lungo le coste e Appennino. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Si avvicina una nuova perturbazione atlantica piuttosto vasta che mercoledì e una parte di giovedì, coinvolgerà toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni più forti sono previsti sul basso Lazio con locali cumulate pluviometriche over 80-100 mm / 24 h, nello specifico tra Formia, Cassino e Appennino frusinate . Venti a tratti moderati meridionali, forti su Pontino e in genere sui crinali appenninici. Precipitazioni previste anche nel corso della notte di giovedì a carattere di rovescio e locale temporale su alta Toscana, sul Lazio centrale, reatino e localmente di nuovo sui settori sud del Lazio; migliora dal tardo mattino iniziando dalla Toscana, con residui spunti instabili entro pomeriggio su Toscana interna, Umbria orientale e basso Lazio. Migliora entro sera ovunque. Venerdì nuova instabilità prevista sul Lazio, ed entro sera su Umbria e bassa Toscana, meglio altrove.

(Fonte: 3B Meteo)