E’ molto felice Giacomo. Il prossimo mese di marzo sarà l’alfiere dell’Italia alle Paralimpiadi di Pechino. Mentre si avvicina quel momento e i protocolli sono sempre più serrati per permettere ai Giochi di svolgersi e a Bertagnolli quindi, di vivere il suo sogno più bello di atleta (insieme ai compagni dell’Italia Team), esprime la sua gioia di ragazzo italiano prima di tutto e poi di campione azzurro: “Una notiziona incredibile.. sono portabandiera, non vedo l’ora!”. Le sue parole arrivano dal profilo social di Instagram del pluricampione paralimpico dello sci alpino nella visual impaired.

Prosegue a dire: “Intanto mi preparo a un compito così importante. Sono super onorato di rappresentare l’Italia e lo sport paralimpico azzurro”. Giacomo ha un palmares ampio di vittorie e di medaglie. si è guadagnato probabilmente la nomina a portabandiera a suon di successi e di podi conquistati. 8 medaglie mondiali (5 ori, 2 argenti e un bronzo), 7 Coppe del Mondo (2 generali e 5 di specialità). A PyeongChang 2018, la Paralimpiade del suo esordio, ha collezionato due ori nello slalom e nello slalom gigante, insieme all’argento nel supergigante e la terzo posto nella discesa libera.

Non può che proseguire nei suoi successi Bertagnolli. L’atleta delle Fiamme Gialle lo spera vivamente: “Oltre alla bandiera spero di raggiungere anche tanti risultati, per portare ancora più in alto il mio Paese, incrociamo le dita e ci vediamo a Pechino”.

(foto@UfficioStampaFiammeGialle-Elvis)

