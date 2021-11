Pugilato Elite, Cavallaro è bronzo della storia ai Mondiali

Salvatore Cavallaro ha vinto il bronzo ai Mondiali di pugilato, in corso a Belgrado. L’azzurro è stato sconfitto in semifinale dal cubano Hernandez per 5-0 sul ring della Stark Arena.

L’Italia torna su un podio iridato della disciplina dopo 8 anni. Stasera Abbes Mouhiidine sfiderà lo spagnolo Reyes nella sfida che vale l’accesso alla finale nei 92 kg. (coni.it)

(Foto Federpugilato)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport