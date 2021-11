Bollette Tari 2021 a Sabaudia, nessuna sanzione né interessi in caso di recapito tardivo

Sabaudia – Nessun pagamento di sanzioni e interessi in caso di recapito tardivo della bolletta Tari relativa all’anno 2021. A specificarlo, con la predisposizione di un avviso alla cittadinanza, è stato il Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sabaudia che ha chiarito che il possibile differimento nella consegna delle rate è legato a difficoltà operative riscontrate nel servizio di stampa, imbustamento e spedizione.

L’Ufficio ha invitato i contribuenti iscritti a ruolo, in caso di tardiva recezione dell’avviso, ad effettuare i versamenti entro la data dell’ultima scadenza fissata per la giornata del 30 novembre 2021.

Inoltre fino al 31 dicembre 2021 è possibile per i titolari di utenze Tari non domestiche, nell’ambito delle azioni di supporto alle attività colpite dall’emergenza covid, presentare istanza per la richiesta del ricalcolo il cui modello è scaricabile dal sito istituzionale del Comune sezione Avvisi e Informazioni.

Diverse le misuredeliberate: abbattimento del 50% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo non inferiore a 30 e fino a 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021; abbattimento del 75% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 90 e fino a 180 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021 e abbattimento del 100% della parte variabile della tariffa in caso di sospensione o chiusura per un periodo superiore a 180 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021.

