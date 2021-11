Dl Infrastrutture, Califano: “Arrivano i fondi per imprese portuali e marittime”

Roma – “La conversione in legge del Dl Infrastrutture è un’ottima notizia soprattutto per le imprese portuali e per il mondo marittimo che finalmente potranno ricevere gli indennizzi auspicati per far fronte al post-Covid e alla ripresa delle attività”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Voglio ringraziare in questo senso il senatore Bruno Astorre per l’impegno che ha assunto nell’accendere un faro sulle difficoltà di questo asset assolutamente prioritario per l’Italia e per il Lazio, grazie alla sua fortissima vocazione.

Inoltre sarà presente, fino al 31 dicembre 2021, la proroga della riduzione dei canoni concessori ed alcune modifiche, e semplificazioni, all’iter amministrativo per la programmazione e realizzazione delle opere portuali, anche in ottica di Pnrr. Una notizia che tutti auspicavamo”.

