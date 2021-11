Europei di nuoto, Ceccon argento e Razzetti bronzo nei 200 misti

Kazan – Un doppio podio tutto maschile nei 200 misti. Gli eroi delle diverse specialità sono loro: Thomas Ceccon, gigante in gara e Alberto Razzetti, sempre più in crescita. argento e bronzo per i due azzurri del nuoto della gloria a Kazan. Prosegue la festa azzurra agli Europei di nuoto in corta in svolgimento fino a domenica.

Ceccon ha registrato il tempo di 1:52.49, mentre Razzetti subito dietro ha firmato il crono di 1:52.75. E’ la prima volta salire sul podio di competizione per Razzetti, atleta delle Fiamme Gialle. Thomas (Fiamme Oro) lo aveva già fatto nel 2019 con la 4×50 stile, quando vinse la medaglia di bronzo. Solo una manciata di centesimi li hanno divisi. Una gara azzurra a un certo punto della finale, nella gara internazionale più prestigiosa del momento. La rivalità fa crescere e migliorare e a giovarne, è sicuramente l’Italia del nuoto.

(foto@DeepBlueMedia)

