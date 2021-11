Europei di nuoto, Quadarella – Caramignoli sul podio: argento e bronzo nei 1500 stile

Kazan – Replica il doppio podio l’Italia a Kazan. Dopo l’argento e il bronzo di Ceccon e Razzetti nei 200 misti, anche le donne azzurre fanno lo stesso. La specialità che fa arrivare l’Italnuoto a quota 21 medaglie sono i 1500 stile libero.

Simona Quadarella vince l’argento con 15:34.16 al tocco della piastra, mentre Martina Caramignoli sigla il crono di 15:37.33 e mette il bronzo al collo. La Quadarella non aveva partecipato nei 1500 stile a Glasgow nel 2019 e poteva aggiungere un prezioso primo posto in bacheca, poi soffiato da una russa immensa in finale. Anastasia Kirpichnikova è avanti di oltre 10 secondi e mette l’oro al collo. Martina Caramignoli si conferma nella stessa posizione di due anni agli Europei di corta. Il terzo posto dell’azzurra ha il sapore della costanza e della rinascita.

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport