“Mare Nostrum”, domani pulizia volontaria promossa dal “Nuovo Comitato Cittadino Focene”

Fiumicino – Il “Nuovo Comitato Cittadino Focene” dà appuntamento per domani, sabato 6 novembre, per la pulizia volontaria nella zona nord di Focene, denominata “Mare Nostrum”.

“Abbiamo deciso di organizzare questa giornata – dice il presidente del ‘Nuovo Comitato Cittadino’ Emilio Sciesa– per ridare decoro a una delle zone più belle ma più abbandonate della nostra località”.

L’appuntamento, al quale sono invitati tutti i cittadini, è stato fissato per le ore 9all’inizio di via Verdi. Saranno utili cesoie, guanti e rastrelli. Inoltre è stato attivato il servizio di raccolta degli sfalci, che avverrà domani pomeriggio.

