Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione giunta dall’Atlantico a metà settimana e ancora in azione su parte d’Italia non esaurirà velocemente i suoi effetti sulle nostre regioni. Nella giornata di venerdì, pur allontanandosi gradualmente verso i Balcani, sarà ancora in grado di insidiare il tempo su parte delle regioni centro-meridionali. Contemporaneamente l’approfondimento di un vortice sul Mediterraneo occidentale riattiverà la coda del fronte in allontanamento verso i Balcani, determinando una recrudescenza dell’instabilità al Centro-Sud e coinvolgendo anche la Sardegna con piogge e rovesci. Al Nord invece si beneficerà del rinforzo di un promontorio di alta pressione in estensione dall’Europa occidentale che favorirà condizioni più stabili.

METEO VENERDÌ 05 NOVEMBRE. Il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato al Nord e in Toscana, pur con qualche addensamento sul Friuli VG e il passaggio di stratificazioni alte in giornata sull’Emilia Romagna. Sul resto d’Italia invece saranno nubi e piogge spesso a prevalere, salvo parziali schiarite ad inizio giornata. Instabilità che si concentrerà sulla Sardegna con piogge e rovesci intermittenti, più frequenti nel pomeriggio, e dal pomeriggio su basso Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale, alta Campania, Lucania e alta Calabria, con piogge e rovesci in intensificazione e in risalita fino a Marche ed Umbria. Spruzzata di neve sull’Appennino centrale dai 1900m. Nella prima parte della giornata qualche debole pioggia anche sul nord della Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Venti tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali, di moderata intensità, temperature in lieve calo. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: umide correnti atlantiche risalgono il Lazio determinando la presenza di nuvolosità medio-alta irregolare, e un po’ di instabilità con piogge sparse deboli o al più moderate tra mattino e pomeriggio; in serata le precipitazioni interesseranno localmente anche l’Umbria e la bassa Toscana; Venti in rotazione da Nordest, deboli o moderati; variabili sul basso Lazio. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Sulle regioni del medio Tirreno ci attende un venerdì con nubi irregolari e moderata instabilità sul Lazio, per la risalita di correnti umide che porteranno precipitazioni in prevalenza deboli a partire dal basso Lazio, in estensione entro sera ad alto Lazio, Umbria e localmente bassa Toscana. Seguirà un weekend variabile con timidi spazi soleggiati e nubi spesso irregolari, ma a tratti anche instabile, per la nuova risalita di correnti umide da Sud, quindi ancora partire dal basso Lazio qui con piogge e rovesci nel corso di sabato in estensione ad Umbria e Toscana entro tarda sera/notte di domenica. Seguirà una domenica variabile tra sole e nubi sparse, talora maggiormente addensate, con nuovo peggioramento in serata sui settori costieri e occidentali di Toscana e Lazio. Venti moderati-tesi da Nordest su Toscana, Umbria ed alto Lazio, variabili da Sud sul basso Lazio; nella giornata di domenica sul Lazio le correnti ruoteranno da Sud-Sudest, portando un aumento delle temperature massime.

(Fonte: 3B Meteo)