Torvaianica, definite le risorse per l’acquisto dell’ecomostro di piazza Ungheria

Pomezia – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la riqualificazione urbana del centro di Torvaianica. Nella giornata odierna la Giunta comunale ha approvato la delibera che individua le risorse definitive per l’acquisto dell’ecomostro di piazza Ungheria, per un importo di aggiudicazione pari a 510 mila euro e 100mila euro di spese accessorie e imposte, per un totale complessivo di circa 610mila euro. Ricordiamo che lo scorso ottobre il Comune di Pomezia si è aggiudicato l’asta per l’acquisto dell’immobile.

“Un altro tassello per l’acquisizione della struttura – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Abbiamo approvato la delibera che, successivamente alle somme definitive comunicate dalla procedura fallimentare, identifica le risorse per l’acquisto dell’ecomostro, ora procederemo al versamento delle somme. Stiamo andando avanti spediti per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati: restituire alla piazza di Torvaianica la bellezza che merita rimuovendo quella struttura a dir poco fatiscente. Abbiamo già pronto il progetto per la demolizione dell’ecomostro che avverrà nei prossimi mesi”.

