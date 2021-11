Toto-giunta, i Giovani Dem s’incatenano al Municipio X: “No ai nomi legati a Tassone”

Ostia – Si sono incatenati al cancello d’ingresso del Palazzo del Governatorato, a Ostia. È così che Margherita Welyam e Raffaele Biondo hanno deciso di protestare contro l’ipotesi dell’ingresso in giunta di quelli che furono tre membri dell’Amministrazione Tassone, il cui scioglimento portò, nell’agosto del 2015, al commissariamento per mafia del Municipio X (leggi qui).

Secondo le prime indiscrezioni, infatti, il neopresidente Mario Falconi (leggi qui) avrebbe intenzione di nominare assessori Antonio Caliendo (già assessore ai Lavori Pubblici con Tassone), Giuseppe Sesa (ex capogruppo del Pd in Municipio) ed Eugenio Bellomo (già capogruppo di Sinistra e libertà).

Welyam e Biondo, membri dei Giovani Democratici del X Municipio ed eletti con oltre 800 voti a testa nelle liste del Partito democratico (leggi qui), hanno quindi deciso di radunare i loro sostenitori per dire “no” a quello che loro definiscono un “Tassone bis”, e che rischia di “mandare in fumo quanto costruito negli ultimi quattro anni”.

“Abbiamo provato fino all’ultimo, ma ci hanno costretto”, spiegano Welyam, Biondo e i Giovani Dem in una nota. “La tracotanza mista al paternalismo correntizio e conservatore del Partito Democratico del Municipio X ci ha reso inevitabile prendere le distanze da un partito che nulla ha imparato dal passato, riproponendo una giunta non distante nella forma e nelle intenzioni dalla giunta Tassone e dimostrando di non avere il coraggio di guardare avanti, mettendo al primo posto gli interessi personali, i giochi di poteri di, ormai deboli, capibastone a discapito del territorio”.

“I Giovani Democratici – sostengono – hanno provato in tutti i modi a manifestare la necessità di rinnovamento, che non significa solo volti giovani, ma un nuovo metodo e una nuova apertura al territorio. Per questi motivi siamo costretti a prendere le distanze da questo scempio, figlio della peggior politica. Ci dispiace”, chiosa la nota.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio