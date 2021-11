Balneari, Baccini: “In attesa del Governo sui rinnovi demaniali il Comune faccia la propria parte”

Fiumicino – “La questione del rinnovo delle concessioni demaniali attende una soluzione da troppo tempo. Mentre attendiamo che il Governo si pronunci emanando una direttiva chiara, auspichiamo che il Comune di Fiumicino provveda a regolarizzare quanto dovuto. A questo proposito un fronte unitario dei balneari potrà sicuramente essere utile a rappresentare le esigenze degli operatori e del territorio in modo compatto e autorevole, per questo plaudiamo all’ingresso di Balnearia nel Sib Confcommercio, nella speranza che l’autorevolezza del presidente Antonio Capacchione sarà di utile supporto in quella che si va delineando come una difficile querelle”, le parole di Mario Baccini, consigliere comunale di opposizione a Fiumicino.

