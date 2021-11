Dramma all’Infernetto, 30enne si toglie la vita

Ostia – Dramma all’Infernetto, dove un uomo di circa trent’anni si è tolto la vita impiccandosi ad un albero.

Il suo corpo è stato rinvenuto nella mattinata di giovedì 4 novembre in un terreno di via Pietro Romani. A scoprirlo, un uomo che era lì a passeggio con il cane e che ha immediatamente allertato i carabinieri.

Accorsi sul posto, i militari non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane. Non ci sono dubbi, riferiscono, che si sia trattato di un suicidio.

Restano ignote le motivazioni che possano aver spinto il 30enne a compiere il drammatico gesto.

