Fiumicino – “Inauguriamo la bellissima nuova palestra delle scuole Segré e Rodano. Un centro sportivo, più che una palestra, che potrà essere utilizzata anche per altri eventi sportivi”. A parlare è il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che nella mattinata di venerdì 5 novembre, davanti alle presidi, i docenti, e alle delegazioni di ragazze e ragazzi delle due scuole arrivati in palestra per l’inaugurazione. Nel rispetto delle norme anti-covid, solo alcune classi hanno potuto assistere alla cerimonia rimanendo separate tra loro e mantenendo le distanze tra i ragazzi.

All’inaugurazione erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, il cui assessorato ha realizzato la struttura, l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e i presidenti delle commissioni Lavori Pubblici e Scuola Paola Meloni e Ciro Sannino.

“Una struttura moderna, con tutti i comfort necessari – ha proseguito il sindaco -: 900 metri quadri in totale realizzati con materiali di altissima qualità, 2 spogliatoi per gli atleti e uno per arbitri e allenatori, dotati di tutti i servizi e totalmente funzionali anche per le persone con disabilità”.

“L’importo totale dei lavori ammonta a poco più di 1 milione e 200 mila euro – ha aggiunto l’assessore Caroccia -: un lavoro imponente. Inoltre, la struttura è dotata di un impianto fotovoltaico e le pareti sono ricoperte da un cappotto termico. In questo modo, l’edificio risulterà quasi completamente autonomo dal punto di vista energetico. Questo intervento ci permette anche di aggiungere nuovi spazi alla scuola. Dalla vecchia palestra, infatti, stiamo ricavando quattro nuove aule. Queste aule si aggiungono a quelle che abbiamo già realizzato in questi anni dimostrando una grande attenzione alla scuola”.

“La nuova palestra della Segré rappresenta oggi un rilancio non solo della struttura e degli spazi per le nostre ragazze e ragazzi, ma soprattutto il rilancio di un territorio come Isola Sacra. Da qui partiamo per riqualificare spazi comuni come la città dei bambini i cui lavori sono già iniziati e termineranno in primavera – ha commentato il vicesindaco -. Dobbiamo avere a cuore i luoghi di questa comunità perché sono principio di aggregazione e possono dare a Fiumicino nuove opportunità socio-culturali”.

“Questo nuovo spazio, moderno e attrezzato, sarà un nuovo punto di riferimento per lo sport cittadino – ha sottolineato l’assessore Calicchio -: per le ragazze e i ragazzi, soprattutto, che potranno svolgere l’attività fisica prevista dalle ore curricolari in un ambiente adeguato alle loro esigenze. Ma anche per tutta la città. Stiamo, inoltre, lavorando per mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini altri spazi dedicati allo sport che riteniamo un’attività fondamentale per un sano sviluppo psicofisico, per la socialità e l’aggregazione”.

“Come già stiamo facendo nelle altre scuole, abbiamo distribuito alle ragazze e ai ragazzi la nostra nuova calamita che, oltre ad alcune foto della città, contiene un codice QR grazie al quale è possibile vedere un video promozionale del nostro territorio – ha concluso Montino -. In questo modo permetteremo loro di scoprire gli angoli più suggestivi e le ricchezze naturalistiche, storiche e archeologiche della loro città”.

