Indagini marine ambientali a Torvaianica: ecco l’ordinanza della Guardia Costiara

Pomezia – La Capitaneria di Porto di Roma comunica che le Società Globe Exploration S.r.l. e Società Portus Servizi Marittimi s.r.l. eseguiranno delle indagini marine di caratterizzazione ambientale, nello specchio d’acqua antistante la costa di Torvaianica, nel Comune di Pomezia, dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, fino al 30 novembre 2021.

La Guardia Costiera precisa che la survey di caratterizzazione ambientale verrà eseguita mediante l’esecuzione di una video ispezione a mezzo Rov (dalla linea di costa fino alla batimetrica dei 50 m) e dei campionamenti a mezzo benna (dalla linea di costa fino alla batimetrica dei 200 m), con l’ausilio delle unità navali denominate Futura, Marea e Euribia che dovranno essere considerate “unità con difficoltà di manovra”.

“Nello specchio d’acqua interessato, – si legge nell’oridnanza – durante l’esecuzione delle attività, è fatto obbligo a tutte le unità in transito, con esclusione dei mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, di mantenersi ad idonea distanza di sicurezza.

Inoltre, le unità in navigazione in prossimità della zona, in presenza delle unità navali denominate Futura , Marea e Euribia intente in attività di indagini del fondale e che dovranno essere considerate ‘unità con difficoltà di manovra’, dovranno procedere a velocità ridotta prestando particolare attenzione, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di pervenire situazioni di pericolo”.

