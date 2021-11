Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una saccatura di bassa pressione provenuta dal Nord Europa si sta scavando sul Mediterraneo centro-occidentale e intorno al suo centro ruotano impulsi di instabilità che cercano di coinvolgere anche parte delle nostre regioni. Rimarrà quasi imprigionata ad ovest dello Stivale, divenendo un vortice mediterraneo che tenterà di trovare un varco risalendo verso nord, ma verrà limitato nel suo spostamento da un ponte anticiclonico che si insedierà sull’Europa centrale, collegando due vasti anticicloni, quello sulle coste atlantiche del Continente e l’altro sugli stati orientali. Intorno al centro del vortice ruoterà un sistema frontale che nel weekend coinvolgerà molte delle nostre regioni, in particolare sabato quelle centro-meridionali, con ripercussioni anche la prossima settimana.

METEO SABATO 06 NOVEMBRE. Sarà una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità anche forte in Sardegna, con piogge e rovesci temporaleschi sul versante tirrenico con possibili nubifragi nel corso della giornata. Pogge e rovesci interesseranno inoltre buona parte del Centro-Sud peninsulare, risalendo da sud verso nord. Attese piogge più frequenti inizialmente su basso Lazio, Campania, Lucania, medio-alta Puglia, Molise e Abruzzo, al mattino anche sull’ovest della Sicilia. Nel corso della giornata le piogge tenderanno ad attenuarsi sulle regioni meridionali e a concentrarsi su alto Lazio, Marche, Abruzzo, interne campane, Molise e alta Puglia, fino a raggiungere, Marche, Toscana, Umbria ed anche la Romagna. Andrà meglio sul resto del Nord, più protetto dal ponte anticiclonico sull’Europa centrale, salvo qualche debole pioggia al mattino sull’Emilia. Ventilazione tesa da nordest.

METEO DOMENICA 07 NOVEMBRE. La rotazione antioraria del sistema frontale intorno al centro depressionario posizionato probabilmente tra Sardegna e Baleari dovrebbe far trasferire le condizioni instabili più a nord, verso parte del Settentrione, con nubi sulla Val Padana meridionale e qualche pioggia in arrivo su Emilia e Liguria, mentre rimarrà più soleggiato tra Alpi e alta Val Padana. Al Centro addensamenti e qualche pioggia su Toscana, alto Lazio e Sardegna, anche temporalesco sulle coste peninsulari, nuvolosità più sterile sul resto delle regioni centrali. Meglio sul resto del Centro e al Sud con schiarite anche ampie. Temperature in aumento al Centro-Sud, venti tesi da sud-sudest, da nordest sul Ligure.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata nuovamente instabile sulle regioni del medio Tirreno per la risalita di un fronte caldo a partire dal basso Lazio, che porterà piogge e locali rovesci in estensione entro pomeriggio ad alto Lazio ed in serata anche su Umbria e medio-bassa Toscana. Venti moderati-tesi di Grecale su Toscana, Umbria e alto Lazio; variabili sul basso Lazio. Temperature in generale lieve ascesa. Mare mosso, specie al largo.

DOMENICA: giornata nel complesso variabile sulle regioni del medio Tirreno, con residue piogge nella notte su Toscana ed Umbria, seguite da una giornata tra sole e nubi sparse in un contesto sostanzialmente asciutto. Nuove occasionali piogge si riaffacceranno entro sera sui settori occidentali di Toscana e Lazio. Temperature in netto aumento a tutte le quote, punte di 23-24°C di massima specie sul Lazio, fino a oltre 16-17°C a 1000m. Venti fino a moderati ancora da Nordest su Umbria e Toscana, in rotazione tra Scirocco e Libeccio sul Lazio con rinforzi lungo le coste. Mare mosso o molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Venerdì ancora instabile su Toscana, Umbria e Lazio, specie su quest’ultima regione, con possibilità per qualche pioggia o rovescio sparso. Seguirà un weekend variabile con timidi spazi soleggiati e nubi spesso irregolari, ma a tratti anche instabile, per la nuova risalita di correnti umide da Sud, quindi ancora partire dal basso Lazio qui con piogge e rovesci nel corso di sabato in estensione ad Umbria e Toscana entro tarda sera/notte di domenica. Seguirà una domenica variabile tra sole e nubi sparse, talora maggiormente addensate, con nuovo peggioramento in serata sui settori costieri e occidentali di Toscana e Lazio. Anche l’avvio della nuova settimana vedrà nuovi spunti piovosi. Venti moderati-tesi da Nordest su Toscana, Umbria ed alto Lazio, variabili da Sud sul basso Lazio; nella giornata di domenica sul Lazio le correnti ruoteranno da Sud-Sudest, portando un netto aumento delle temperature massime con punte anche di 24-25°C; calo termico a seguire ma clima comunque mediamente mite.

(Fonte: 3B Meteo)