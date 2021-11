Ostia piange Paolo Vascellari, il primo ottico di Roma

Ostia – La cittadina di Ostia piange Paolo Vascellari, “un uomo di una bontà ineguagliabile, che nella vita ha fatto solo e unicamente tutto per la sua famiglia”. A ricordarlo, tramite il nostro quotidiano è la nuora che sottolinea come Paolo sia stato per Ostia “una vera e propria istituzione. Lui, con il padre, fu il primo ottico a Roma e negli anni, con i suoi negozi, della moglie e dei figli, è stato sul territorio un regalo per tutti noi e i suoi clienti”.

“Se ne va un grandissimo pezzo di Ostia. Un uomo di grande classe ed eleganza che lascia, a chi ha avuto l’onore di conoscerlo, un vuoto immenso. Un uomo stimato da tutti a cui oggi è stato dato l’ultimo saluto davanti a parenti e amici di lunga data. Rimaniamo qui a continuare a crescere quello che tu hai seminato. Speriamo di farlo al meglio per renderti omaggio. Paolo proteggici da lassù…“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio