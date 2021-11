Regata Velica ad Ostia, scattano i divieti: l’ordinanza della Guardia Costiera

Ostia – La Capitaneria di Porto di Roma rende che nei giorni 06 e 07 Novembre 2021 dalle ore 10:00 alle 17:00, la zona di mare antistante il litorale Lido di Ostia sarà interessata da una manifestazione sportiva denominata “Campionato Nazionale Rs Aero 2021 Open”, organizzata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Tognazzi Marine Village di Pomezia.

La regata si terrà più precisamente all’interno dello specchio acqueo delimitato da 4 boe di colore giallo poste a quadrilatero delimitato da precise coordinate geografiche, indicate nell’ordinanza.

I divieti

Dalle ore 09:00 e fino alle ore 17:00, nei giorni 06 e 07 Novembre 2021, nella zona di mare interessata, è vietato:

Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

praticare la balneazione,

effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Non sono soggette al divieto di navigazione ed effettuazione di attività di immersione:

– le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;

– le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro

ufficio;

– le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in

ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

La Guardia Costiera precisa che tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento via radio VHF o telefonico col recapito 1530, per le situazioni di emergenza. Le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo riservato alla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

