Riprese subacquee alla foce del Tevere: l’ordinanza della Guardia Costiera

Fiumicino – Si terranno delle riprese video e fotografiche subacquee alla foce del Tevere. E’ quanto rende noto Guardia Costiera di Fiumicino, tramite un’ordinanza. Tali riprese saranno effettuate con l’ausilio di un natante con motore fuoribordo, in particolare, nei giorni 6,7,13,14,20,21,27,28 novembre e 4,5,11 e 12 dicembre 2021 nelle ore diurne, nel tratto del Fiume Tevere compreso Tra Ponte Marconi e il Ponte di via dell’aeroporto di Fiumicino.

“Le unità intransito – si legge nell’ordinanza della Guardia Costiera – nello specchio acqueo interessato dalle riprese, dovranno procedere a velocità ridotta, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e di abbordi in mare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino