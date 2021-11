Seconda dose nel Lazio, aperte le prenotazioni per vaccinati Johnson & Johnson, senza limiti di età

“Sono aperte le prenotazioni per i vaccinati con Johnson & Johnson che, indipendentemente dall’età, devono fare il richiamo trascorsi 180 giorni (qui il link per prenotare il vaccino)”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

“Il vaccino del richiamo sarà il Pfizer o Moderna – prosegue la nota -. Basta inserire la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia più vicina. La disponibilità è immediata. E’ possibile effettuare il vaccino anche contattando direttamente il proprio medico di medicina generale”.

