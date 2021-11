50 rana femminile: Castiglioni è il primo oro in carriera agli Europei in corta

Kazan – Doppietta italiana anche nei 50 rana. Due vasche di grande carattere e velocità per le azzurre. Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato salgono sul podio, mettendo al collo l’oro (29”66) e l’argento (29”80) della gloria italiana agli Europei di Kazan, del record di medaglie vinte.

La Castiglioni vince la seconda medaglia in competizione dopo il bronzo conquistato nella 4×50 mista. E’ il primo titolo per l’atleta delle Fiamme Gialle in carriera agli Europei in corta e fa 4 allori collezionati in competizione. Benny Pilato torna in gara dopo le Olimpiadi della delusione. Veloce va la giovane recordwoman della rana e si prende l’argento di carattere.

(foto@DeepBlueMedia)

