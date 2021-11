Halle – Non solo le sette medaglie conquistate nel kumite (leggi qui), ma è anche il kata azzurro che brilla ad Halle. Ha brillato in questo lungo week end di gare. Alla recente Coppa Europa Wadokai appena terminata in Germania, la Nazionale Italiana di karate della Federazione Italiana Arti Marziali (Fiam) ha ottenuto ben 5 medaglie nel kata.

Esattamene sono due ori, due argenti e un bronzo il bottino conquistato nella specialità del karate delle forme. Sul podio è salito anche il capitano Diego Del Proposto che ha vinto un prezioso argento, in una particolare ed emozionante competizione per lui, dopo una lunga carriera di successi. In squadra con Fabrizio Ascone e Samuele Catania, il karateka per tante volte campione del mondo ed europeo, ha messo al collo l’ennesima medaglia.

Di seguito le medaglie degli azzurri nel kata individuale e a squadre

Kata individuale

– Fabrizio Ascone: Campione Coppa Europa Wadokai

– Mattia Pasquini: Campione Coppa Europa Wadokai

– Samuele Catania: ViceCampione Coppa Europa Wadokai

– Siria Nicoletti: Terza Classificata Coppa Europa Wadokai

– Diego Del Proposto: 7 Classificato Coppa Europa Wadokai

– Giulia Cortesi: 7 Classificata Coppa Europa Wadokai

Kata a squadre

– Fabrizio Ascone, Diego Del Proposto e Samuele Catania: ViceCampioni Coppa Europa Wadokai

(foto@FederazioneItalianaArtiMarziali/Fiam – Facebook)

