Maratona di New York: Italia sul podio con Eyob Faniel

New York – Mentre gli azzurri stupivano a Kazan, negli Europei di nuoto appena chiusi in Russia in corta, con il terzo posto nel medagliere con 35 allori vinti e rimbombava l’inno italiano all’Aquatic Palace, dall’altra parte del mondo l’atletica trionfava a New York. E’ un anno bellissimo per la disciplina azzurra.

Eyob Faniel conquistava storicamente il terzo posto nella Maratona della Grande Mela. Eccezionale la gara del primatista italiano della 42 km e partecipa alla leggenda del 2021 dello sport italiano. Il tempo del bronzo dell’atleta delle Fiamme Oro è quello di 2h09’52” ed è la migliore prestazione italiana dell’anno in corso.

Nella 50esima edizione dell’evento statunitense, un italiana taglia il traguardo tra i primi arrivati. La vittoria è andata al keniano Albert Korir con 2h08’22”, davanti al marocchino Mohamed El Aaraby in 2h09’06”.

(foto@Colombo/Fidal)

