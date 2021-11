Municipio X, Masi (FdI): “Si vedrà in Consiglio se quello del Pd è stato solo un teatrino”

Ostia – “Vedremo domani se la protesta di alcuni esponenti del Partito democratico contro la propria giunta (leggi qui), che va avanti da giorni, sia stata solo un inutile teatrino o si avrà il coraggio di andare fino in fondo”.

A parlare è Mariacristina Masi, esponente di Fratelli d’Italia in X Municipio, che spiega: “Sarebbe disdicevole montare una tale contestazione per poi allinearsi alle decisioni del Presidente in sede di Consiglio. La pessima figura che questa maggioranza appena eletta sta facendo – dice Masi – potrebbe anche peggiorare e non vorremmo che tutto ciò vada a danno delle decisioni importanti che il Municipio attende per essere governato”.

“Il Presidente dovrebbe seriamente valutare se ci siano, a questo punto, le condizioni per iniziare un lavoro serio per il territorio. Non ci lamentiamo, poi, se i cittadini non vanno a votare, se questa è l’immagine che dà di sé la politica”.

