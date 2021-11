Ostia – Una scritta nera fatta con la bomboletta spray sulla porta di casa: “infame”. E’ questa l’intimidazione subita dal co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli nel suo appartamento ad Ostia.

Immediata la solidarietà della Direzione nazionale del partito, in un post sulla loro pagina Facebook: “A nome della Direzione nazionale di Europa Verde – scrivono Luana Zanella e Filiberto Zaratti – esprimiamo grande solidarietà al nostro co-portavoce nazionale Angelo Bonelli che ha subito, questa notte, un grave e ignobile atto intimidatorio: sconosciuti hanno scritto con vernice nera la parola ‘Infame’ sulla porta del suo appartamento di Ostia.

Siamo molto preoccupati per il clima d’odio che si sta respirando in Italia in questo periodo e chiediamo ad Angelo di non cedere e di non lasciarsi intimidire, continuando a portare avanti insieme le nostre battaglie per la legalità e per combattere questi rigurgiti violenti e antidemocratici”.

De Petris: “Un atto squallido”

”Tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza al portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, oggetto di un tentativo di intimidazione tanto vile quanto squallido. Il fatto che l’insulto contro Bonelli sia stato scritto sulla porta del suo appartamento è particolarmente inquietante: le forze dell’ordine devono dunque attivarsi subito per individuare la fonte dei queste minacce”, dichiara la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris.

Fratoianni: “Una vigliacca intimidazione”

“Vogliamo esprimere ad Angelo Bonelli e alla sua famiglia tutta la nostra solidarietà e vicinanza, mia e di Sinistra Italiana, dopo la vergognosa e vigliacca intimidazione che ha subito” – scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. ”Sempre e per sempre – conclude il leaderdi SI – contro ogni forma di fascismo, oppressione e violenza”.

Letta: “Angelo siamo con te”

“Solidarietà piena, con tutto il nostro sostegno e la nostra amicizia ad Angelo Bonelli oggetto di vili e inaccettabili intimidazioni. Siamo con te Angelo”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.

