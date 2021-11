Paltrinieri risale sul primo gradino: è oro negli 800 metri stile agli Europei

Paltrinieri vince l’oro della rivalsa negli 800 metri di turbo, cuore e voglia di salire sul primo gradino. Non molla il Re del mezzofondo olimpico e mondiale e annichilisce Wellbrock (in forma strepitosa) che sta lì comunque col fiato sul colle a meno di 20 centesimi e vicinissimo di corsia. Ai 200 metri di gara Wellbrock passa davanti, non ci sta Gregorio e ai 500 riprende la testa della finale e va filato verso l’oro fino alla fine.

Sigla il record europeo Paltrinieri, festeggiando orgoglioso e felice, al termine della battaglia acquatica. Il crono storico è quello di 7:27.94. Lo ha cercato il Re l’oro e l’oro ha cercato il Re, lo ha ritrovato. Sul primo gradino, felice e fiero.

(foto@DeepBlueMedia)

