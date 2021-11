Razzetti combatte nei 400 misti: è argento europeo dietro a un grande Borodin

Kazan – Sarà l’Europeo di medaglie individuali di grandi somme. Se Martinenghi e Orsi hanno fatto tris e bis rispettivamente sul podio, Alberto Razzetti ne vince tre di medaglie e tutte di grande talento e di energia.

L’ultima gara in cui sale sul podio l’azzurro, dopo l’ubriacatura sportiva di immensa gioia con l’oro nei 200 farfalla, Razzo sta dietro a un grande Borodyn che si prende la medaglia del titolo e lui arriva secondo senza mollare. Stanco al tocco finale della piastra, dopo i 400 misti della fatica. E’ argento allora l’atleta delle Fiamme Gialle con record italiano di 4:00.34, a un soffio dai tre minuti. Voleva probabilmente scendere sotto tale crono Alberto e al termine non ci arriva solo per una manciata di centesimi.

Se il primato assoluto attende di arrivare, la medaglia d’argento lo raggiunge. E sono tre. Bronzo nei 200 misti, oro nei 200 farfalla e oggi è argento nei 400 misti.

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport