Roma, rubano merce per 300 euro in un centro commerciale, arrestate

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Settecamini hanno arrestato due cittadine del Marocco, di 23 e 28 anni, entrambe senza fissa dimora, sorprese a rubare nel centro commerciale “Roma – Est”.

La scorsa serata, le due donne sono entrate in un negozio di una nota catena di abbigliamento e hanno iniziato uno strano via vai dai camerini attirando l’attenzione del personale addetto alla sicurezza del centro commerciale che, quindi, ha avvertito il 112. Nel frattempo, le connazionali, accortesi di essere state scoperte, hanno cercato di guadagnare la fuga scagliandosi contro il personale della sicurezza. Ne è nata una colluttazione terminata con l’immediato arrivo dei Carabinieri, inviata dalla Centrale Operativa della Compagnia di Tivoli.

I militari, dopo aver bloccato le donne, hanno scoperto che nelle loro borse era stata nascosta merce per un valore di più di 300 euro, subito riconsegnata al legittimo proprietario.

Le arrestate sono state condotte presso la caserma di Tivoli e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma che lunedì le processerà per il reato di rapina impropria e false dichiarazioni sulla loro generalità. Le due, infatti, una volta in caserma e sprovviste di documenti, hanno anche riferito falsi nominativi per tentare di sviare le immediate indagini sui loro precedenti; le impronte digitali e i sistemi informatici dell’Arma però hanno svelato la loro identità e il loro curriculum criminale non nuovo a certi episodi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

