35 medaglie agli Europei di nuoto, Barelli: “Risultati ottimi, ma le piscine sono stremate”

Roma – All’indomani della spedizione trionfale di Kazan per gli Europei di nuoto in vasca corta, il presidente della Federnuoto Paolo Barelli torna sulla situazione sportiva in Italia: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato che mantiene l’Italia ad altissimo livello. Vincere la classifica a punti è un risultato eccezionale, i nostri giovani si sono fatti ben valere e si sono inseriti in un contesto di successi. I nostri risultati sono frutto del sacrificio ma la situazione è drammatica, siamo nel bel mezzo di una crisi economica e pandemica. Tanti settori sono colpiti, in particolare lo sport: le piscine vanno ad acqua calda, soffrono e ad oggi non sono arrivati ristori, come accaduto nell’ambito del turismo e dell’edilizia”. Dichiara Barelli, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento.

“Le società sportive non sono soltanto una fucina di campioni ma anche la base per l’attività fisica dei cittadini, visto che lo sport in Italia non si fa a scuola o all’università. Se falliscono avremo una popolazione malaticcia”, ha osservato ancora Barelli auspicando “un intervento del presidente Draghi e anche un lavoro parlamentare, anche se su questo tema c’è scarsa sensibilità dei partiti”. (federnuoto.it)

(foto@DeepBlueMedia)

