Ardea, giornata gratuita per il controllo dell’udito: come prenotarsi

Ardea – “Lo studio audiologico “Il Tuo Udito”, in collaborazione con il comune di Ardea, organizza per la giornata del 15 Novembre, dalle ore 9.30 alle 13.00, in sala consiliare “Sandro Pertini”, una giornata di prevenzione gratuita in cui sarà possibile fare un controllo dell’udito” – lo comunica in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“L’insolito periodo di lock-down che abbiamo vissuto ha portato al ritardo della diagnosi di numerosi disturbi e malattie, tra cui anche le ipoacusie che se non identificate comportano serie difficoltà nella vita di tutti i giorni.

Per questo motivo, il nostro Comune ha deciso di aderire a questa lodevole iniziativa. Per l’intera mattinata, dei professionisti saranno a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito, e soprattutto a prendersene cura nel modo giusto.

Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotarsi al n. 331.3723997″

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea