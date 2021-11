Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: code dalla Roma-Fiumicino alla Colombo

Roma – A causa di un mezzo in fiamme è stato temporaneamente interdetto il transito sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare all’altezza del km 56, all’altezza dell’uscita 29 “Via del Mare”. Code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare dalla Roma-Fiumicino alla Cristoforo Colombo. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(Il Faro online)