Coltellate fuori all’Olimpico tra Ultras della Lazio e tifosi della Salernitana

Roma – Ieri, ancor prima di entrare nello stadio, si sono registrati degli scontri tra le tifoserie. Un gruppo di laziali ha fermato in via del Vignola, alcuni tifosi della Salernitana diretti allo stadio.

Una discussione nel corso della quale gli Ultra della Lazio pare abbiano sfoderato i coltelli.

Ad essere stato ferito è stato un tifoso della Salernitana colpito tra il gluteo e la coscia, mentre gli amici di quest’ultimo sono scappati via per evitare di essere presi di mira anche loro.

Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre la Polizia ha avviato immediatamente le indagini e, grazie ai video delle telecamere di zona, individuato in breve gli aggressori che ha trasportato in Questura.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

