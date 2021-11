Covid, in Giappone nessun morto nelle ultime 24 ore: non accadeva da 15 mesi

Tokyo – Nessun morto per covid in Giappone. Le autorità sanitarie di Tokyo non hanno registrato alcun decesso da Covid ieri, per la prima volta dal 2 agosto dello scorso anno, 15 mesi fa. L’annuncio è arrivato mentre il paese allenta le restrizioni per chi viene da fuori: a partire da oggi chi entra in Giappone per una breve visita di lavoro non dovrà osservare una quarantena di dieci giorni, ma solo di tre. Lo stesso varrà per i residenti di rientro da viaggi di lavoro all’estero. Secondo dati forniti dal governo di Tokio, il 73% della popolazione di 126 milioni di abitanti è completamente immunizzata. Il numero di contagi quotidiani registrati ieri è stato di 162, i casi gravi sono risultati stabili rispetto al giorno precedente, intorno al centinaio. Da inizio pandemia, in Giappone sono morte per Covid 18.306 persone, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University. (fonte Adnkronos)