Fiumicino, terza dose anti-Covid per l’associazione Insieme con i disabili

Fiumicino – E’ stata una giornata importante in termini di prevenzione, quella della quale è stata protagonista sabato scorso l’Associazione Insieme con i Disabili.

A tutti i ragazzi che frequentano la struttura, e ai loro genitori, è stata infatti inoculata la terza dose del vaccino Pfitzer contro il Covid-19. E’ stato un momento di socialità e di festa, nella consapevolezza che operazioni di questo tipo servono a salvaguardare la salute dei ragazzi.

In sede, si sono recati – come anche in precedenza – un medico e due infermieri inviati dalla Asl Rm 3 di Casalbernocchi, che con professionalità e umanità hanno svolto il loro servizio.

“E’ importante vaccinarsi, e non abbassare la guardia – spiega il presidente dell’associazione, Mauro Stasio – non solo per tutela personale, ma per salvaguardare anche e soprattutto le fasce deboli. Prendersi il Covid oggi, potrebbe voler dire innescare nuovi varianti che, alla fine, potrebbero rendere meno efficaci persino i vaccini. Se al contrario il Covid non attecchisce, insieme riusciremo a sconfiggere più rapidamente questa malattia”.