Fornitori più popolari in Italia: la classifica top 5

Le cose sono cambiate negli ultimi anni per via della liberalizzazione del settore energetico, cosa che ha permesso a tutti gli italiani di scegliersi il fornitore luce e gas migliore per le proprie esigenze in completa autonomia, e senza pagare penali. Utilizzando i comparatori gratuiti è possibile avere a disposizione una bussola per orientarsi così da concentrare le proprie attenzioni solamente sui fornitori che sono realmente vantaggiosi per le nostre esigenze di budget e consumi. Cerchiamo ora di spiegare quali sono i fornitori più popolari in Italia al momento

1-Enel Energia

Le recensioni di Enel Energia di CheTariffa.it ci certificano che stiamo parlando di un fornitore davvero molto interessante sia per quanto riguarda la convenienza delle tariffe, sia per via dell’efficacia dell’assistenza di clienti. Enel Energia è il brand leader nel settore elettrico e si tratta forse anche del più popolare in assoluto. I consumatori sono tendenzialmente molto soddisfatti a riguardo anche per via dell’estrema trasparenza delle offerte. A fare la differenza è anche un Servizio Clienti di altissima qualità che si può contattare in qualsiasi momento con il Numero Verde. Possiamo quindi parlare di Enel Energia come di un colosso del mercato energetico che presenta diversi vantaggi come ad esempio la possibilità di avere energia da fonti rinnovabili e di poter contare su punti vendita dislocati in tutto il territorio italiano. Una delle offerte di Enel più apprezzata è E-Light, riservata a nuovi clienti, che presenta prezzo bloccato per un anno con tariffa monoraria a 0,085 euro/kWh e prezzo biorario F1: 0,100 euro/kWh e F23 0,078 euro/kWh: Per quanto riguarda il gas abbiamo un prezzo gas bloccato per un anno a 0,28 euro/Smc.

2- Eni gas e luce

Eni gas e luce è la società di vendita nel mercato domestico e business che è controllata da Eni SpA. Anche Eni rappresenta un fornitore di sicura affidabilità nel panorama italiana e propone diversi vantaggi che meritano sicuramente attenzione da parte dei potenziali clienti. Anche Eni propone un servizio clienti disponibile tutti i giorni e 24 ore su 24 (festività escluse) e una serie di offerte business e domestiche a prezzo bloccato per 2 anni con sconto online. Anche con Eni ci sono sportelli per i clienti dislocati in tutto il territorio e si avrà la possibilità di avere uno sconto se si scelgono offerte con domiciliazione bancaria e bolletta digitale. Completa il quadro la possibilità di scaricare l’app Eni gas e luce per poter utilizzare i servizi online in qualsiasi momento.

3 – Edison

Altro fornitore molto popolare in Italia è Edison. Fondata nel 1894, Edison rappresenta ancora oggi un riferimento nel settore energetico. Attualmente Edison rappresenta la seconda realtà sul mercato italiano per quel che riguarda approvvigionamento, produzione e distribuzione di luce, gas e olio grezzo. Una delle offerte più apprezzate è Edison Web Luce (0,44 euro/kWh) e anche con questo fornitore si potrà contare su un’assistenza clienti di alto livello.

4- Sorgenia

Attualmente Sorgenia vanta qualcosa come 400.000 clienti in tutta Italia e va quindi considerato come uno dei fornitori più apprezzati dagli italiani. Si tratta di uno dei primi operatori nazionali del mercato libero energetico e, a partire dal luglio 2016, ha iniziato a proporre offerte interessanti e digitali anche per quanto riguarda il mercato residenziale. Un’offerta apprezzata di Sorgenia è Next Energy che propone una tariffa online molto competitiva e bloccata per 12-24 mesi. Quelli che scelgono Sorgenia ricevono anche un regalo di benvenuto come un buono Amazon da 150 euro.

5- Illumia

Illumia S.p.A. è un fornitore del mercato libero dell’energia che è nato nel 2006 e oggi conta qualcosa come oltre 350.000 clienti in tutta Italia. Uno dei motivi che fanno sì che Illumia sia considerato tra i migliori fornitori in Italia è sicuramente il risparmio energetico associato alla diffusione di lampadine a LED. Inoltre tutte le offerte di Illumia sono completamente digitali e possono essere attivate online in modo molto rapido e intuitivo anche da utenti poco avvezzi con la tecnologia.