Giornata Mondiale del Guinness World Record: l’8 novembre si celebra il libro dei record mondiali

Il Guinness World Record è libro che, annualmente dal 1955, raccoglie tutti i record del mondo, da quelli naturali a quelli umani, a quelli più originali. Tale libro ha una giornata a lui interamente dedicata: l’8 novembre di ogni anni si celebra la Giornata Mondiale del Guinness World Record.

L’idea di collezionare ogni possibile tipo di primato venne a Hugh Beaver (amministratore delegato delle birrerie Guinness di Dublino) il 4 maggio 1951 il quale, durante il ricevimento che seguì una battuta di caccia, osservò come alcuni pivieri dorati fossero riusciti a fuggire grazie alla loro velocità: nacque così una discussione tesa a definire se il piviere dorato fosse o meno l’uccello più veloce esistente in Europa. Il nome Guinness deriva dalle birrerie Guinness di Hugh Beaver, ma da molti anni il libro e l’industria non sono più associati. I nuovi editori del libro hanno deciso di mantenere il nome per mantenere i legami col passato.

Hugh pensò che queste discussioni dovessero essere molto frequenti ed ebbe l’idea di creare un libro dove chiunque potesse soddisfare la propria curiosità in ambito di record. Così si rivolse ai gemelli Norris e Ross McWhirter, specialisti di record di atletica, e a loro affidò la stesura della prima edizione del Guinness dei primati.

Il libro uscì il 27 agosto 1955: il successo fu istantaneo ed anche dopo la scomparsa dei McWhirter, il testo è il libro soggetto a copyright più venduto al mondo (ed il terzo in assoluto dopo Bibbia e Corano), avendo venduto più di 100 milioni di copie in 100 paesi diversi (il record è esibito nello stesso libro).

(Foto – Instagram @guinnessworldrecords)