I Cugini di Campagna contro i Maneskin: “Basta copiarci” – VIDEO

Roma – “Basta copiare i nostri abiti”. I Cugini di Campagna attaccano i Maneskin, pubblicando su Facebook un post nel quale scrivono che la band romana “si è esibita negli Usa, prima dei Rolling Stone, imitando, nel vestire I Cugini di Campagna”. Sotto la dichiarazione, due foto che ritraggono Damiano, frontman dei Maneskin, e Nick, voce dal ‘94 al 2014 de I Cugini di Campagna, entrambi con camicia e pantaloni a stelle e strisce.

La band romana, vincitrice di Sanremo (leggi qui) e dell’Eurovision (leggi qui), si è esibita a Las Vegas aprendo lo show dei Rolling Stones. Ma non basta: in un altro post, il gruppo di ‘Anima mia’ propongono anche la loro personale cover di ‘Zitti e buoni’, accompagnata da una loro foto ‘in abiti da concerto’, presumibilmente uguali a quelli indossati dai Maneskin a Las Vegas, e da un consiglio: “Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra ‘Zitti e buoni’”.