Roma – Ancora voragini nel centro di Roma, dove le pattuglie della Polizia Locale del gruppo I centro “Ex trevi” sono intervenute intorno alle 12:30 in via della Rotonda, nei pressi del Pantheon, per un autocarro sprofondato nel corso delle operazioni di manutenzione del manto stradale. Non è la prima volta che accade: solo pochi mesi fa si aprì una voragine proprio nella piazza antistante il celebre monumento dell’antica Roma, facendo riemergere la pavimentazione dell’epoca imperiale (leggi qui).

(Il Faro online)