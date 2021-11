Previsioni meteo Italia

Il vortice mediterraneo che tra sabato e domenica si collocherà ad ovest della nostra penisola verrà ostacolato nel suo spostamento verso levante da un vasto anticiclone in rinforzo sull’Europa centrale e su parte di quella orientale. Assumerà una notevole importanza con l’inizio della prossima settimana, tanto che rappresenterà una spina del fianco per l’Italia. Il braccio di ferro che conseguirà tra il vortice e l’anticiclone vedrà una prevalenza del primo sulle regioni centro-meridionali, spesso alle prese con episodi di instabilità localmente anche intensi, e del secondo al Nord, in un regime di prevalente stabilità anticiclonica, pur con alcune eccezioni.

METEO LUNEDI’ 8 NOVEMBRE. Al Nord: Nubi diffuse con qualche pioggia sparsa su Nord-Est, Liguria, Emilia e basse pianure lombarde. Maggiori spazi soleggiati sulle Alpi. Temperature in calo, massime comprese tra 11 e 15. Al Centro: Tempo instabile nella seconda parte del giorno con piogge sparse e qualche acquazzone. Temperature stabili, massime comprese tra 16 e 20. Al Sud: Condizioni di instabilità con molte nubi e piogge sparse, più intense su Sicilia occidentale, Campania, Molise e Gargano. Temperature in calo, massime comprese tra 18 e 22.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: una vasta area depressionaria insiste sul Mediterraneo occidentale, coinvolgendo nelle proprie spire anche il medio versante tirrenico. Nubi irregolari associati a instabilità sparsa, seppur localizzata nel tempo e nello spazio. Temperature in calo rispetto al giorno precedente, ma comunque superiori alle medie del periodo con punte di 19-20°C. Venti previsti a rotazione ciclonica. Mare mosso o molto mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Domenica variabile tra sole e nubi sparse, talora maggiormente addensate, con nuovo peggioramento in serata sui settori costieri e occidentali di Toscana e Lazio, anche con temporali. Anche l’avvio della nuova settimana vedrà nuovi spunti piovosi, seppur localizzati o soggetti a successivo consolidamento previsionale data una evoluzione ancora non perfettamente definita . Venti moderati-tesi da Nordest su Toscana, Umbria ed alto Lazio, variabili da Sud sul basso Lazio; nella giornata di domenica sul Lazio le correnti ruoteranno da Sud-Sudest, portando un netto aumento delle temperature massime con punte anche di 24-25°C; calo termico a seguire ma clima comunque mediamente mite.

(Fonte: 3B Meteo)