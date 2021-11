Minturno contro il randagismo: prorogati i termini per la sterilizzazione gratuita

Minturno – E’ alta l’attenzione del Comune di Minturno per la lotta la randagismo. Un fenomeno per limitare il quale il responsabile del settore per la “Sicurezza urbana (Polizia locale), Randagismo, Messi comunali”, Antonio Di Nardo, ha sottoscritto qualche giorno fa una determina per la “riapertura dei termini del bando per la tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo canino…”.

La campagna di sterilizzazione gratuita si riferisce sia a cani abbandonati sia a cani padronali non microchippati, con precedenze ai cani femmine.

“La sterilizzazione – si legge nella determina – è un’attività di interesse generale se segue obiettivi strategici finalizzati a combattere l’abbandono di cucciolate, considerato uno dei principali meccanismi di alimentazione del randagismo”.

Sono diverse le finalità che si perseguono mediante la sterilizzazione. Non solo la riduzione dei disagi per i cittadini causati dal numero di cani randagi, ma anche l’aumento di interventi di sterilizzazione e il possesso responsabile dei cani oltre a far diminuire la spesa a carico del bilancio comunale derivante dalla necessità di ricoverare presso le cliniche veterinarie i cani trovati sul territorio comunale.

Il procedimento amministrativo sul fenomeno del randagismo è assegnato al Comando di Polizia Locale, che oltre a dare notizia della campagna di sterilizzazione dei cani abbandonati e di proprietà, chiarisce anche qual è la procedura per formulare la richiesta.

A seguire le domande da presentare per chiedere la sterilizzazione dei cani randagi e padronali senza chip

AllegatoARichiestapersterilizzazionecanipadronali2021 AllegatoBRichiestapersterilizzazionecaniAbbandonati2021

