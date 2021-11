Nuoto pinnato, in Coppa del Mondo Figini vince due argenti

A Sharm El Sheikh, in Egitto, in occasione della World Cup Golden Final di nuoto pinnato, Stefano Figini ha conquistato due argenti in altrettante giornate di gara. Uno il 5 novembre, nei 200 metri monopinna, e uno il 6 novembre, nei 400 metri monopinna.

A precederlo in entrambe le occasioni è stato l’ucraino Oleksii Zakharov, medaglia d’oro, mentre l’egiziano Seif Eldin Ayman Hassan e l’austriaco Geza Eisserer hanno completato i podi, rispettivamente, dei 200 metri monopinna e dei 400 metri monopinna. (fipsas.it)

(foto@fipsas.it)

