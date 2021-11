Ostia, il M5S: “Sulle spiagge libere non si torna indietro, lotteremo con tutti i mezzi”

Ostia – “In occasione del primo Consiglio municipale (leggi qui), nel tentare di rendere presentabile il documento delle linee programmatiche del presidente Falconi nella forma istituzionale, abbiamo presentato 6 emendamenti, di cui 5 sono stati approvati. Ma l’emendamento bocciato dalla maggioranza era il più importante”.

A parlare sono Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, consiglieri del Movimento 5 Stelle in X Municipio, che spiegano: “Chiedevamo, infatti, di non prendere in considerazione le spiagge di Castel Porziano nel conteggio delle spiagge per arrivare a garantire almeno il 50% di litorale a libera fruizione”.

“In sostanza – sottolineano -, chiedevamo di rispettare quanto deliberato dalla Commissione Prefettizia, insediatasi a seguito dello scioglimento dell’Amministrazione municipale a causa delle infiltrazioni della criminalità organizzata dai metodi mafiosi che hanno compromesso la credibilità dell’ente, con la delibera di fine mandato n.26 del 15.11.2017 e con la delibera n.19 del 29.10.2017 riguardo alle linee di indirizzo per l’approvazione del Piano di utilizzazione degli arenili”.

“Auspicavamo di proseguire nell’unica strada percorribile per abbattere il lungomuro: ridisegnare il lungomare e liberare la visuale del mare dal cemento”, prosegue la polemica disamina degli ex amministratori pentastellati. “Il non aver accettato questo emendamento da parte dell’attuale maggioranza è – sostengono – un fatto grave di cui si stanno prendendo una grande responsabilità. Noi non abbasseremo la guardia nemmeno un istante e lotteremo con tutti i mezzi possibili affinché il nostro lavoro in tal senso non venga offuscato“, concludono Ieva, Di Pillo e Paoletti.

