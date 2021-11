Ostia – E’ bastata un po’ di pioggia perché via Angelo Bertolotto, a Ostia, si trasformasse in un lago.

All’altezza del civico 51, infatti, si è creata in mezzo alla strada un’enorme pozza d’acqua profonda diversi centimetri e attraverso cui le auto dei residenti – ma non solo – sono ora costrette a passare.

di 7 Galleria fotografica Ostia, la pioggia trasforma via Angelo Bertolotto in un lago









Un fenomeno a cui la zona di Ostia e quelle limitrofe – come l’Infernetto o Casal Palocco – non sono certo nuove. E risolvere l’annoso problema degli allagamenti nel territorio è tutt’altro che semplice: l’ex presidente della Commissione Ambiente del Municipio X Francesco Vitolo ha infatti spiegato (leggi qui) che, oltre alla semplice pulizia delle caditoie e fognature (che pure andrebbe fatta con regolarità), sarebbero “necessari un set di un centinaio di interventi per investimenti dell’ordine di circa 200 milioni di euro” per riuscire finalmente a sopperire ai “fenomeni di esondazione dei canali di bonifica e relativi impianti”.

“Sebbene si tratti di opere non di diretta competenza municipale – ha chiarito Vitolo -, la speranza è che la nuova Amministrazione continui a vigilare su queste tematiche dandone riscontro degli esiti ai residenti dei quadranti del territorio soggetti ad allagamenti”.

