Posta sui social foto che lo ritraggono con piante di marijuana: arrestato 36enne

Poemzia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 36enne originario di Roma, con precedenti, con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor de’ Cenci hanno bussato all’appartamento del giovane, in località Spinaceto, presso il quale, nel corso di perquisizione, i militari hanno rinvenuto quattro piante di marijuana da cui sono stati ricavati 750 grammi di fogliame.

L’intervento dei Carabinieri è scaturito dopo che i militari avevano notato che l’uomo, sul proprio profilo di in noto social network, aveva pubblicato fotografie che lo ritraevano con delle piante di marijuana.

Le piante sono state sequestrate mentre il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

