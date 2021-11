Pugilato Elite, Mouhiidine chiude la rassegna mondiale con un argento al collo

Belgrado – Era dal 2013 che i guantini tricolore non riportavano a casa una vittoria nei Mondiali Elite Maschili e all’epoca furono tre le medaglie della rassegna iridata: l’oro di Clemente Russo nei Pesi Massimi ed i due bronzi di Roberto Cammarelle, nei Supermassimi, e Domenico Valentino, nei Leggeri. L’ultima medaglia d’argento risale al 2007 ed a metterla al collo fu Valentino, sempre nei Leggeri.

Dopo otto anni la FPI ricomincia da Belgrado, dal ring della Stark Arena, dove il Team Azzurro si è imposto con impegno, determinazione e fatica. Dopo lo splendido bronzo nei 75 Kg. del siciliano Salvatore Cavallaro, che in Semifinale è stato battuto dal quotatissimo cubano Hernandez, a far brillare la bandiera italiana è stato uno straordinario Aziz Abbes Mouhiidine che contro l’esperto e titolato La Cruz ha perso per 4-1, facendo un match straordinario, in cui meritato miglior sorte. Lascia un po’ perplessi il 3-2 nel primo round a favore del cubano, ripresa in cui il nostro azzurro, ferito al sopracciglio per testata di La Cruz, ha fatto decisamente meglio.

Un argento che vale oro, alla luce sia della fantastica cavalcata di Abbes in questo torneo sia della sua prestazione in finale contro un mostro sacro del ring, quale è La Cruz.

Argento di Abbes cui va a sommarsi lo splendido bronzo nei 75 Kg di Salvo Cavallaro.

Medaglie che permettono agli Azzurri di Piazzarsi al 10° posto nel medagliere

Finale 92 Kg – 6/11

Mouhiidine Vs La Cruz 92 Kg 1-4

