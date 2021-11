Roma, due stranieri sopresi a derubare una turista sul treno della metropolitana: arrestati

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato due cittadini algerini, un 33enne senza fissa dimora e un 53enne, entrambi con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Ieri sera, nel corso di un servizio in abiti civili mirato al contrasto del fenomeno dei reati predatori lungo linee del trasporto pubblico urbano, i Carabinieri hanno sorpreso i due connazionali, a bordo del convoglio metropolitano linea A, mentre con una mossa fulminea, aprivano la cerniera dello zainetto di una turista e tentavano di rubarle il portafoglio.

I Carabinieri li hanno immediatamente bloccati e portati in caserma. Il 33enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza mentre il 53enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

